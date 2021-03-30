Сбер присоединился к самой масштабной экологической акции "Час земли"

Сбер присоединился к самой масштабной экологической акции на планете "Час Земли", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу, 27 марта, в главном здании банка в Тюмени, как и в других городах страны, был выключен свет на один час – с 20:30 до 21:30. Было обесточено уличное освещение, подсветка здания, световые вывески и знаки.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

У Сбера есть своя ESG-стратегия, и экологическая повестка занимает значительную часть. Мы реализуем большое количество собственных инициатив и участвуем в различных проектах единомышленников в регионе. Для улучшения экологической ситуации в Тюменской области мы подписали "Зеленый меморандум" с Тюменской областной думой и Тюменским индустриальным университетом.

Светлов отметил, что Сбер сам ежегодно участвует в акции "Час Земли" и приглашает своих сотрудников, клиентов и партнеров вместе с семьей, в знак неравнодушия, отключить свет у себя дома на один час. Это помогает привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты".