Депутаты Тюменской гордумы прокомментировали работу счетной палаты

С отчетом о работе счетной палаты за 2020 год познакомились депутаты на заседании Тюменской городской думы 25 марта. Руководитель ведомства Владимир Казанцев рассказал, что по итогам проведенных проверок предложено возместить в бюджет города более 4 млн рублей.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как сказались на проведении контрольных мероприятий ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. "Остаются ли сегодня предприятия, которые вы не успели проверить?", — спросил он.

На это Владимир Казанцев сообщил, что контакты сотрудников счетной палаты в повседневной работе действительно были ограничены в соответствии с правительственным постановлением: "План проверок был скорректирован, но не в количественном отношении".

Депутат Олег Касьянов отметил объем и разносторонность отчета Счетной палаты и высокую компетентность ее сотрудников. Его коллега Сергей Плесовских обратился к администрации города с просьбой обратить внимание на еще более эффективное использование бюджетных средств.

Депутат Алексей Чирков поблагодарил Владимира Казанцева за доклад и отметил, что в части проверок отчет оказался беспрецедентно жестким, выявляющим не только локальные моменты, но и системные проблемы.

"Радует то, что профессионализм чиновников растет, — подвел итог председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. — Нарушений, связанных с возвратом средств в бюджет, становится меньше". Также он добавил, что не всегда нужно нарушения переводить в деньги. "Не всегда надо говорить о потерях бюджета, а о недостатках в работе конкретного должностного лица", - подчеркнул Евгений Заболотный.