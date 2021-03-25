В Тюменской области продолжает расти индекс промышленного производства

17:07 25 марта 2021
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Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2021 года составил 107,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Предварительные данные органов государственной статистики сообщаются на сайте правительства региона. 

Рост в основном обеспечен развитием обрабатывающего сектора региональной экономики. Здесь показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился 121,9 %. По этому показателю Тюменская область на шестом месте в России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве:

химических веществ и продуктов – 176,5 %

бумаги и бумажных изделий – 170,1 %

мебели – 137,0 %

электрооборудования – 133,9 %

резиновых и пластмассовых изделий – 130,1 %

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 121,2 %

обработке древесины и производстве изделий из дерева – 116,4 %

ремонте и монтаже машин и оборудования – 114,5 %.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста. Этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер по государственной поддержке бизнеса.

Теги: Александр Моор , бизнес , господдержка , промышленность
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