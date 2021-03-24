Открытие "Блокпоста" в Тюмени привлекло внимание горожан

На улице Мельникайте, 95 прошло праздничное открытие первого магазина федеральной сети экипировочных центров "БЛОКПОСТ" в Тюмени. Событие не осталось незамеченным среди горожан.

Сеть экипировочных центров "БЛОКПОСТ" уже 25 лет на рынке форменной и спецодежды, снаряжения для туризма, рыбалки и охоты, в ассортименте компании – свыше 7000 товаров. Сеть постоянно развивается и расширяется и не так давно вышла на Урал, ее филиалы появились в Челябинске, Перми и Екатеринбурге, а теперь и в Тюмени.

Развлекательная программа к открытию нового экипировочного центра привлекла внимание сотен горожан. Аниматоры, ростовые куклы, сладости — для самых юных гостей, тир — для ребят постарше и взрослых, фотозона в милитари-стиле — для любителей сделать яркое селфи на память. Особой популярностью пользовалась у тюменцев полевая кухня, которую развернули здесь же, возле экипировочного центра. Пышущую жаром, ароматную солдатскую кашу и горячий чай оценили многие гости праздника.

"Погода была довольно холодная, поэтому гречневая каша с тушенкой и горячие напитки пользовались спросом. Мне кажется, за время пандемии люди очень соскучились по таким праздникам, тюменцы приходили всей семьей, очень позитивно восприняли наши задумки: мастер-классы по сборке амуниции, аквагрим, конкурсы… Гости танцевали, обнимались с ростовыми куклами – в общем, веселились от души. Без сомнения, это было самое крутое открытие на Урале", — считает территориальный менеджер компании "БЛОКПОСТ" Елена Коссовец.

Гвоздем программы стала лотерея: между гостями праздника разыграли ценные призы, полезные товары от "БЛОКПОСТ" и подарочные сертификаты номиналом до 5000 рублей, которые победители тут же и обналичивали, унося домой пакеты с покупками, сувениры, экологичные игрушки "Блокпостики", которые шьют из обрезков ткани, и, конечно, хорошее настроение.