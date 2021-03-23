В Тюмени с помощью средств Сбербанка построят Набережный квартал

Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса "Набережный квартал" компании ООО "СЗ "Веста-Девелопмент", входящей в группу компаний ФСК "Запсибинтерстрой". Ввод первого этапа ГП󠆺-󠆺4 запланирован на второй квартал 2022 года.

ЖК "Набережный квартал" появится в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени. Его ключевое достоинство 󠆺-󠆺 близость к набережной реки Туры и центру города. Застройка будет состоять из трех 19-этажных домов, объединенных между собой общей торговой галереей, и двух многоуровневых паркингов. Строительство осуществляется по монолитно-каркасной технологии с облицовкой из керамического кирпича.

Проект ЖК "Набережный квартал" предусматривает квартиры в современном формате "евро": просторная кухня-гостиная, изолированные спальни и мастер-спальни (с отдельным санузлом и зоной хранения) с увеличенными окнами, витражным остеклением лоджий и высотой потолков 3 метра во всех квартирах.

Авторы проекта уделили большое внимание безопасности. Двор и детские площадки будут огорожены, входы оборудованы магнитными замками, системой видеонаблюдения и домофонами.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Продажа квартир в ЖК "Набережный квартал" реализуется с использованием счетов эскроу. Застройщик получит деньги дольщиков только после ввода дома в эксплуатацию. Кроме того, данный объект аккредитован Сбербанком, а это значит, что банк подтвердил соответствие застройщика требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка, предъявляемым к деятельности застройщика. Благодаря этому время одобрения и оформления ипотеки значительно сокращается. Проще говоря, процесс одобрения объекта за покупателя уже выполнил банк и собирать дополнительные документы клиенту не нужно.

Также покупатели квартир в ЖК "Набережный квартал" могут воспользоваться сервисом безопасных расчетов от Сбербанка. Это удобный способ безналичного взаиморасчета за объект недвижимости между покупателем и застройщиком. Покупатель переводит средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка, где они хранятся до момента регистрации сделки в Росреестре, затем деньги перечисляются на счет застройщика.

"Рынок недвижимости непрерывно развивается, меняются не только сами жилые комплексы, но и форматы клиентского обслуживания. Безопасные платежи – очень удобный сервис, которым можно воспользоваться и при покупке квартиры в ЖК "Набережный квартал". Он поможет быстро и эффективно решить финансовый вопрос", - отметил директор ООО "СЗ "Веста-Девелопмент" Хосроф Меграбян.

Ранее при финансовой поддержке Сбербанка группой компаний ФСК "Запсибинтерстрой" в Тюмени и в Сургуте были реализованы знаковые для городской среды проекты, среди которых ЖК "Паруса" и ЖК "Саймовский".