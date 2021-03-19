Кредитный портфель МСП Тюменской области и округов вырос почти вдвое

В 2020 году портфель кредитов, предоставленных банками субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО, увеличился на 43% и на 1 января 2021 года составил 130 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по таким кредитам осталась на уровне 7%.

Всего за прошедший год представители малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и ЯНАО получили кредиты на 160 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем выданных кредитов вырос на 20%.

Значительному росту кредитного портфеля субъектов МСП способствовала реализация государственных мер поддержки предпринимателей. Самыми популярными стали целевые кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Банки выдали субъектам МСП тюменского региона почти 7 тыс. таких кредитов на сумму свыше 16 млрд рублей.

Кроме того, существенным фактором роста стало удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, в целом по стране, средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам МСП в рублях за год снизились с 9,5 до 7,6% годовых.

"Закон о кредитных каникулах и собственные программы банков позволили сохранить качество кредитного портфеля. С марта по декабрь 2020 года предприниматели региона реструктурировали кредиты на 31 млрд рублей, что составляет треть от совокупного объема задолженности по кредитам субъектов МСП. Причем 90% кредитов банки реструктурировали по собственным программам", – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.

Несмотря на завершение основных мер поддержки предпринимателей, регулятор рекомендовал банкам до 1 апреля 2021 года продолжать реструктурировать кредиты малого и среднего бизнеса для облегчения обслуживания долга и не назначать пени и штрафы по ним.