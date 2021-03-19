Компания "Золотые луга" примет участие в выставке "Продэкспо-2021. АПК"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Специализированная выставка "Продэкспо-2021. АПК" пройдет в Тюмени 24-28 марта. В числе участников одного из крупнейших региональных продовольственных мероприятий года - АО "Золотые луга". Компания презентует свою продукцию, примет участие в конкурсе качества, а также выставит на продажу широкий ассортимент товаров по сниженным ценам.

АО "Золотые луга" является одним из ведущих продовольственных предприятий нашего региона, входит в число крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Молочные и кисломолочные продукты компании производятся по выверенным технологиям, без добавления консервантов и искусственных добавок. На предприятии сохраняют традиции производства, внедряя при этом современные технологии, оборудование, уделяя особое внимание качеству и безопасности продукции. Проводимая оптимизация позволяет усилить контроль за сырьем, обеспечить закрытое автоматизированное производство, использовать надежные виды упаковки и выстраивать эффективную логистическую цепочку до потребителя.

Товаропроизводитель стремится развиваться в торговых сетях различного формата. В рамках выставки будет организован конкурс качества, где компания "Золотые луга" представит пять своих продуктов. В течение всей работы на выставочном стенде компании будет продемонстрирован широкий ассортимент собственных товаров. Свежую молочную продукцию прямо с завода можно будет приобрести по выгодным ценам.

Тюменская область демонстрирует стремительное развитие экономики, промышленного производства и народного хозяйства. Регион притягивает всё больший интерес и финансовые потоки российских и иностранных инвесторов. Чтобы продемонстрировать свои товары на мероприятии такого уровня, а заодно и ознакомиться с конкурентоспособным ассортиментом, ведущие предприятия продуктов питания, напитков и сырья для их производства области представят свою продукцию по нескольким разделам.

В рамках "Продэкспо" будут работать такие направления, как "Животноводство", "Ветеринария", "Растениеводство", "Агрохимия". Откроется выставка "Продукты питания", в которой примут участия предприятия по производству молочной, хлебопекарной, растительной продукции, напитков и деликатесов. Мероприятие позволит познакомить тюмнцев и гостей города с местными товаропроизводителями и их продукцией.

Выставки пройдут с 24 по 28 марта в выставочном зале "Тюменской ярмарки" на Севастопольской, 12.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.