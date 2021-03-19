В тюменской гордуме обсудили распределение остатков средств бюджета

860 млн рублей составили остатки средств бюджета Тюмени на 1 января 2020 года. Об этом на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы рассказал депутатам директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

По его словам, из них 378 млн направлены на переселение граждан из аварийного жилья и на снос жилых домов и капитальных строений. Также средства направлены на приобретение и оснащение объектов муниципальной собственности, строительство, ремонт и содержание дорог и на благоустройство территорий общественных пространств.

"Практика восстановления остатков внедрена с 2015 года, - уточнил Андрей Пилипчук. - Объем восстановленных по итогам года ассигнований составил 187 миллионов рублей, из них 106 благодаря оптимизации расходов, 19 — за счет экономии по торгам и актам выполненных работ".

Депутат Юрий Коновалов уточнил, что комиссия, принимающая решения о распределении бюджетных средств Тюмени – единственная среди уральских городов. "Комиссия создана для обеспечения прозрачности в этом вопросе и я могу уверить вас, что этот вопрос обсуждается очень четко, и присутствовать при этом имеет право любой депутат", - подчеркнул он.

Кроме того, отчет о работе в 2020 году представил депутатам председатель счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев. По его словам, ведомством проведено 32 контрольных и 64 экспертно-аналитических мероприятия, по их результатам подготовлено 59 актов.

"В бюджет города предложено возместить 4,3 миллиона рублей, на 15 февраля уже возмещено 3,8 миллиона", - уточнил он.

"Отчет счетной палаты города служит обратной связью и показывает, на какие направления работы следует обратить внимание", - считает заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.