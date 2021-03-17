На тобольском предприятии задолжали зарплату 132 работникам

В Тобольске перед работниками акционерного общества погашена задолженность по заработной плате на сумму более 3,8 млн рублей.

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав работников АО "Тобольскстроймеханизация".

Перед 132 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за январь 2021 года на сумму более 3,8 млн рублей. Прокурор внес представление генеральному директору общества и направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, перед работниками предприятия задолженность полностью погашена.