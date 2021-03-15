На "ЗапСибНефтехиме" новый генеральный директор

В менеджменте "ЗапСибНефтехима", входящего в СИБУР, произошли кадровые изменения. В рамках плановой ротации возглавлявшего предприятие более четырех лет Игоря Климова на посту генерального директора сменил Максим Рогов, до назначения - первый заместитель гендиректора – главный инженер "ЗапСибНефтехима".

Максим Рогов имеет разносторонний профессиональный опыт в разных географиях компании. Он руководил инженерной службой на "Томскнефтехиме", был генеральным директором предприятия. Совместно c командой реализовал крупный инвестиционный проект - реконструкцию полимерных производств в Томске. С 2018 года входит в команду "ЗапСибНефтехима", играл ключевую роль в пусконаладочных работах, успешно завершившихся раньше планового срока.

Под руководством Максима Рогова команда "ЗапСибНефтехима" продолжит развитие одного из крупнейших нефтехимических предприятий в мире, выводя его на новый уровень операционной эффективности, реализацию проекта по производству малеинового ангидрида.

Главным инженером "ЗапСибНефтехима" назначен Владимир Романов, с 2016 года он занимал аналогичную должность в "СибурТюменьГазе".

Директором по технологическому развитию "ЗапСибНефтехима" назначен Андрей Кугаевский, ранее возглавлявший "Томскнефтехим".

Игорь Климов назначен на должность члена правления СИБУРа – управляющего директора, эффективность производств. В новой должности он будет отвечать за повышение эффективности производств предприятий СИБУРа, участвовать в формировании и подготовке команды Амурского ГХК, сообщают Корпоративные коммуникации ЗапСибНефтехима.