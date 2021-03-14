Тюменские эксперты озвучили причины подорожания автомобилей

Пандемия, дефицит автомобилей, действия государства, "скрытая инфляция", рост цен на ресурсы, курс рубля — все это прямым образом влияет и будет продолжать влиять на ценообразование продуктов автопрома.

По словам управляющего одного из местных банков Александра Хорошева, в период карантинных ограничений все российские автозаводы значительно снизили темпы выпуска машин – заводы стояли без дела почти 2 месяца. Сложившийся дефицит спровоцировал рост цен, особенно по самым популярным моделям: KIA, Volkswagen и Hyundai.

"Все автопредприятия работают по схеме "Just in Time", никто не держит склады комплектующих на годы вперед. Поэтому поставки деталей, электроники, металлопроката, логистические цепочки — все это также было нарушено. Производители, конечно, будут пытаться сдерживать рост цен, чтобы не обрушить продажи, но это в любом случае лишь сделает более мягким изменение стоимости авто", — прогнозирует эксперт.

Что касается рынка подержанных авто, то здесь на ценообразование повлияет неминуемое повышение цен на импортные автомобили. Потребитель будет рассматривать более дешевые варианты, таким образом вырастет спрос и цены на машины, которые производятся в России, и сегмент б/у, пишет "Мегатюмень".