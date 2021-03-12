Тюменская область в плановом режиме готовится к паводку и пожароопасному сезону

Работа по подготовке к весеннему паводку и сезону природных пожаров в Тюменской области идет в плановом режиме, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на онлайн-совещании, посвященном предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году. Заседение прошло 11 марта под председательством полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Тюменской области составлены и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. В начале апреля пройдут учения по тактике тушения лесных пожаров. Для профилактики пожаров на границах лесов будет создано более 2,5 тыс. км минерализованных полос.

Что касается паводков, то в регионе 14 населенных пунктов, с которыми из-за низководных мостов, транспортное сообщение прерывается каждую весну. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. При весеннем половодье в этих населенных пунктах организуют лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.

"Самое большое внимание мы всегда уделяем реке Ишим. План по строительству и реконструкции дамб в этом районе по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений и подтоплений не произойдет. При этом для нас очень важно эффективное взаимодействие с Республикой Казахстан и своевременное информирование об объемах спуска воды из расположенных там водохранилищ. Мы готовы действовать с учетом опыта, полученного в предыдущие годы", — доложил губернатор.

Владимир Якушев поручил региональным органам власти и федеральным структурам во время паводка своевременно выявлять и ликвидировать заторы на реках. Говоря о профилактике природных пожаров, полпред президента в УФО обратил особое внимание на необходимость строгого запрета проведения сельхозпалов, создающих угрозу возгораний в лесах и населенных пунктах.

"Критических прогнозов от синоптиков не прозвучало. Тем не менее в предположениях всегда можно ошибиться. Поэтому необходимо тщательно следить за ситуацией и при необходимости вносить коррективы в работу, в том числе в подготовку сил и средств для борьбы с паводком и природными пожарами. Поручаю главам регионов держать эти вопросы под личным контролем", — отметил Владимир Якушев, подводя итоги совещания.