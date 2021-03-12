В Тюменской области растет спрос на медиков и фармацевтов

На рынке труда Тюменской области количество вакансий с начала года выросло на 48%, а количество резюме – лишь на 4% к январю-февралю 2020 года. К такому выводу пришли сотрудники HeadHunter (hh.ru), проанализировав запросы работодателей.

Сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы "Медицина, фармацевтика" - по сравнению с прошлым годом, таких вакансий стало на 123% больше. На втором месте по динамике вакансий – сфера транспорта и логистики, спрос на этих специалистов в регионе увеличился на 68%. На третьем месте – административный персонал, потребность в нем выросла на 67%.

Среди соискателей наибольший рост показала сфера "Домашний персонал": количество резюме увеличилось на 31% к прошлому году. Также заметный рост демонстрируют "Медицина, фармацевтика" (+24%) и "Закупки" (+18%).

При этом наиболее востребованными в Тюменской области остаются представители сферы продаж - на них сегодня приходится 25% от общего числа актуальных вакансий. Также работодатели активно размещают вакансии для специалистов строительства и недвижимости (19%), рабочего персонала и производственников (по 11%). У жителей региона, которые находятся в поисках работы, тоже очень популярна сфера продаж, к ней относятся 12% тюменских резюме. 8% резюме приходится на административный персонал, по 7% - на представителей сферы производства, транспорта и строительства.

"Уровень конкуренции среди соискателей региона сегодня умеренный: на одну вакансию приходится 4,6 резюме. Однако многие профессиональные сферы переживают дефицит кадров: так, в "Медицине, фармацевтике", "Страховании", "Домашнем персонале" на одно предложение работодателя претендует в среднем один соискатель", - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

HeadHunter - крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников, клиентами которой являются почти 1,4 млн компаний. База компании содержит свыше 49 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2020 г. составило 588 тысяч.