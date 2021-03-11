В "Школе предпринимательства" пройдут бесплатные занятия

16:27 11 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 15 по 19 марта в Тюмени в формате онлайн пройдет тренинг "Школа предпринимательства". Тренинг организован региональным центром "Мой бизнес" и фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".

К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. В программе представлены инструменты, которые помогут предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Участники тренинга познакомятся с инструментами анализа бизнеса, финансового планирования и управления предприятием, узнают, какие есть подходы к управлению человеческими ресурсами.

Участие в тренинге бесплатное, требуется только предварительная запись по ссылке.

Теги: предпринимательство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021