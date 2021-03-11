В "Школе предпринимательства" пройдут бесплатные занятия

С 15 по 19 марта в Тюмени в формате онлайн пройдет тренинг "Школа предпринимательства". Тренинг организован региональным центром "Мой бизнес" и фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".
К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. В программе представлены инструменты, которые помогут предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.
Участники тренинга познакомятся с инструментами анализа бизнеса, финансового планирования и управления предприятием, узнают, какие есть подходы к управлению человеческими ресурсами.
Участие в тренинге бесплатное, требуется только предварительная запись по ссылке.
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