В Тобольске набирают персонал в новый аэропорт

В аэропорт Тобольска с марта по июль планируется принять на работу около 160 сотрудников, сообщили в департаменте стратегических коммуникаций АО УК "Аэропорты регионов".

Аэропорту требуются сотрудники на рабочие и инженерные профессии в различных направлениях: регистрация и обслуживание пассажиров, водители специальной техники, аэродромные рабочие, досмотр пассажиров и багажа, специалисты по обслуживанию воздушных судов, охрана объектов аэропорта, диспетчеризация производственной деятельности, спасатели. С точным описанием вакансий можно ознакомиться на сайте hh.ru, а также на сайте центра занятости.

Работодатель за свой счет организует специальное обучение и стажировку сотрудников по всем должностям. Стажировка будет проходить на действующем аэродроме Тобольска и в других аэропортах, управляемых УК "Аэропорты Регионов". Для сотрудников будет организован удобный трансфер до будущего места работы из двух районов Тобольска.

Сегодня в аэропорту построена и готова к эксплуатации взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров и шириной 45 метров. В 2020 году началось строительство аэровокзального комплекса. Первые регулярные рейсы намечены на конец 2021 года.

УК "Аэропорты регионов" – ведущая российская компания, которая занимается комплексным управлением и развитием аэропортов. На сегодня управляет международными аэропортами Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, а также реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.