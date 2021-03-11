В Тюмени проведут бизнес-форум "НеГород"

Бизнес-форум по развитию сельского предпринимательства "НеГород" пройдет в Тюменском технопарке 25 марта. Главной целью форума является поиск новых точек инвестиционного развития районов Тюменской области.

Работа по подготовке к форуму по развитию сельского предпринимательства началась в феврале, когда по инициативе советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой в муниципалитетах стартовала серия стратегических сессий "Капитаны бизнеса" с участием топ-менеджеров крупнейших тюменских компаний и холдингов. Результаты этой работы будут представлены на бизнес-форуме "НеГород".

Большое внимание уделят одному из главных российских трендов – сельскому туризму, на форуме представят яркие кейсы, рассказывающие о развитии отрасли в регионе, в России и за рубежом.

Отдельная площадка будет посвящена продвижению и продажам местных товаров "Продавай тюменское", в том числе выходу сельских производителей на торговые электронные площадки. Ещё одна тема для обсуждения - молодежное предпринимательство на селе, поиск возможностей для развития нового бизнеса, его особенности.

Организаторы форума "НеГород" отмечают, что главная особенность бизнеса на селе в том, что он максимально обращён к людям: малое и среднее предпринимательство формирует новые условия для жизни и развития современной сибирской деревни. Для участия в форуме приглашаются и представители городского бизнес-сообщества, ведь, как показывает практика, сегодня рабочую нишу на селе найти проще, чем в городе, и практически любой городской бизнес может вписаться в реалии сельской жизни.

Участвовать в форуме "НеГород" могут все желающие, мероприятие бесплатное. Регистрация здесь.