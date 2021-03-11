В 2021 году 82 тюменские семьи получили земельные участки под дома

За январь-февраль 2021 года многодетные семьи Тюменской области получили 82 земельных участка площадью 87 157 квадратных метров и 15 соцвыплат на улучшение жилищных условий, сообщили в региональном департаменте имущественных отношений.

Многодетной семье положен бесплатный земельный участок или, с июля прошлого года, целевая выплата на улучшение жилищных условий. Что выбрать - решают сами родители, обязательное условие - состоять в очереди на получение земельного участка.

Для включения в такую очередь многодетная семья должна соответствовать нескольким условиям — в семье должно быть трое и более детей до 18 лет (на момент подачи заявления), а многодетные родители должны проживать в Тюменской области не менее пяти лет и состоять на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

С 2011 года 9 127 семей Тюменской области получили земельные участки, 184 семьям предоставлена выплата на улучшение жилищных условий. Последним вариантом воспользовались 99 семей в Тюмени, 37 - в Тобольске, 31 - в Ишима. В сельских местностях выплату вместо участка взяли 10 семей в Тюменском районе, 6 - В Исетского и одна семья в Казанском районе.