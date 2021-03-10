В Тюменской гордуме обсудили формат ярмарок от местных производителей

На заседании гордумы депутаты одобрили предпринимаемые администрацией меры продвижения продукции местных товаропроизводителей. В частности, народные избранники считают эффективным средством развития потребительского рынка Тюмени традиционные продовольственные ярмарки.

В 2020 году в городе прошло шесть ярмарок. На них 493 тюменских товаропроизводителя представили свою продукцию жителям областного центра. Общая выручка предпринимателей превысила 21 млн рублей.

"И это – с учетом ограничительных мер, - заметил курирующий развитие потребительского рынка заместитель главы города Петр Вагин. - Мы хотим увеличить количество ярмарочных площадок: в качестве перспективной территории рассматривается Алебашевский базар и Восточный микрорайон".

Ежедневно в Тюмени работают пять розничных ярмарок, на которых организовано 630 торговых мест. Этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности товаропроизводителей.

Депутат Андрей Потапов поинтересовался, не планирует ли администрация усовершенствовать формат проведения ярмарок, чтобы повысить их привлекательность.

"Спрос на местную продукцию растет, потому что горожане все чаще задумываются о качестве товаров, но не каждый захочет покупать продукты с лотка микроавтобуса. Может, стоит оборудовать временные красочные павильоны, включать музыку, привлекать артистов?" - предложил он, приводя в пример зарубежный опыт.

Петр Вагин подтвердил, что тюменцы охотно покупают сельхозпродукцию на ярмарках, и действующий формат устраивает большинство потребителей. Что касается культурного сопровождения, то заместитель главы города обещал рассмотреть такую возможность и поблагодарил народного избранника за инициативу.

Депутат Евгений Бакро заметил, что сам с удовольствием покупает продукты на ярмарках, и уточнил, есть ли доступ у тюменских товаропроизводителей в федеральные сетевые маркеты. Депутата заверили, что тюменские продукты представлены во всех крупных торговых сетях. "Мы работаем с этой информацией ежедневно, мониторим как наличие продуктов, так и цены на них", - сказал заместитель главы города.

Депутаты также отметили, что предприниматели оперативно отреагировали на ограничительные меры и скорректировали формат работы, в частности, реализовывали продукцию через электронные площадки в социальных сетях. По предварительной оценке специалистов, в первом полугодии 2020 года через Интернет совершалось до 60 процентов продаж. Для некоторых тюменцев заказ товаров онлайн, в том числе продуктов питания, стал главным способом обеспечить себя или семью всем необходимым.

"Теперь нашей основной задачей должна стать разработка нормативной базы, регулирующей интернет-продажи, чтобы защитить права потребителей и сделать прозрачным весь торговый оборот", – резюмировал Петр Вагин.

Депутаты положительно оценили усилия администрации по развитию сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания. По мнению Сергея Пыхалова, развитие потребительского рынка – это в первую очередь создание новых рабочих мест. "Тюмень – купеческий город, умение вести торговлю здесь передается из поколения в поколение, – напомнил он. – Главное дать возможность всем желающим реализовывать свою продукцию по установленным правилам".