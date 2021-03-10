В Тюменской области растет спрос на отечественные автомобили

С января по ноябрь 2020 года автомобили отечественной марки LADA в Тюменской области купили 1 336 раз, а Lada 4x4 – 1 275 раз. Кроме того, в регионе за III квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом спрос на подержанные автомобили вырос на 83%, и чаще всего приобретали продукцию и брали в кредит автомобили бренда ВАЗ (LADA), на втором месте по востребованности – KIA, на третьем – Hyundai, сообщает региональный ЦУР.

Тенденция в целом харрактерна для всей страны - спрос на отечественные автомобили в России успешно поддерживается госпрограммами, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Только за первые два месяца 2021 года на льготных условиях в стране реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Из этого количества по программе льготного автокредитования граждане приобрели около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга - более 7,1 тыс. автомобилей.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2021 году планируется выделить более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам. На стимулирование продаж для физических лиц с помощью льготного автокредитования выделяется 8,9 млрд рублей. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрены на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а на стимулирования продаж газомоторной техники предусмотрено 3,33 млрд рублей.