Предпринимателям объяснят, как расширить или перепрофилировать имеющийся бизнес

Онлайн-тренинг "Школа предпринимательства" в Тюменской области пройдет С 15 по 19 марта. Как отмечают организаторы, мероприятие будет полезно предпринимателям, которые планируют развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Программа "Школы предпринимательства" включает наиболее актуальные для предпринимателей темы, нацеленные на усиление навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.

В программе представлены инструменты, которые помогут предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Участники тренинга познакомятся с инструментами анализа бизнеса, финансового планирования и управления предприятием, узнают какие есть подходы к управлению человеческими ресурсами.

Тренинг проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в нем бесплатное, но по предварительной записи. Организаторами тренинга являются Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Центр "Мой бизнес". Подробности можно узнать по тел. 8-982-932-10-19.