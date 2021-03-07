В Тюменской области разработали инвестиционные профили муниципальных образований

160 субъектов предпринимательства региона приняли участие в разработке Инвестиционных профилей муниципальных образований на период до 2024 года. Документ позволит улучшить привлекательность территории как для инвесторов, так и для населения.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инвестиционный профиль – это так называемая программа инвестиционного развития муниципального образования. Документ содержит три части: Инвест Бук, Инвест Гайд, Инвест Трэкинг.

Первый из них содержит анализ возможностей, преимуществ и ресурсов территории, на основе которых можно видеть перспективы ее развития на ближайшие три-пять лет. На основе этого готовится реестр ресурсов МО и степень их использования в экономике.

Чтобы понять, как обеспечить занятость жителей района и готов ли местный бизнес дальше развиваться на территории, или стремится расширяться за счет соседних муниципалитетов, было проведено анкетирование бизнеса и населения. Предприниматели и жители муниципальных образований выступили в качестве экспертов и их коллективное мнение стало основой для создания первого раздела инвестиционных профилей.

Уже началось формирование инвестпрофилей 15 муниципальных образований Тюменской области. На следующем этапе специалисты в сфере инвестиций изучат команду МО, которая занимается инвестиционным развитием, и дадут им рекомендации по улучшению работы. Предстоит также выработать конкретный план действий, перечень инвестиционных идей – как первоочередных, так и долгосрочных.

Последним этапом станет практическое осуществление намеченных планов и реализация идей.