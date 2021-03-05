Тюменские аграрии в 2021 году планируют засеять более миллиона гектаров пашни

В Тюменской области сформировали предварительную структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур. Общая площадь посева в текущем году составит 1028,1 тыс. гектаров.

Свыше 700 тысяч гектар сельхозтоваропроизводители планируют отвести под зерновые и зернобобовые культуры, что на 23,6 тыс. га больше, чем в 2020 году.

Более 22 тысяч гектаров - на 1 679 га больше прошлого года - займет рапс

Около 272 тысяч гектар займут кормовые культуры.

Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 года - 8171 и 1214 гектаров соответственно.

Под посев 2021 года обработано 780,1 тыс. га зяби и пары - 62,6 тыс. га. Яровой сев 2021 года составит почти 826 тысяч гектаров. Озимые культуры занимают 11,7 тыс. га, в настоящее время состояние озимых культур хорошее, сообщает департамент АПК.