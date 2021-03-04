Тюменские социальные предприниматели могут получить до полумиллиона рублей

С 2021 года социальные предприятия Тюменской области смогут получить грантовую поддержку.

"Среди обязательных условий получения гранта — включение в перечень социальных предприятий, прохождение обучения, а также софинансирование расходов в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта", — пояснила руководитель центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Князева.

Социальный предприниматель сможет потратить грант на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение оргтехники, оборудования, в том числе инвентаря и мебели, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). Также грант можно задействовать для оплаты работ по технологическому присоединению к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения, покупку основных средств, сырья, расходных материалов, уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей, расходы, связанные с программным обеспечением и другие направления расходования.

Грантовую поддержку осуществляет Минэкономразвития, региональным оператором выступает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Перечень социальных предприятий формируется и обновляется с 2020 года. Тем, кто уже в перечне, для получения поддержки нужно подтвердить свой статус социального предприятия. Кто только планирует получить статус социального, необходимо до 1 мая 2021 года подать пакет документов.

Прием заявок на получение грантовой поддержки будет осуществляться после формирования реестра социальных предпринимателей и его публикации на сайте ФНС России 10 июля 2021 года.