В Тюмени по просьбе депутата гордумы заасфальтируют участок улицы Гастелло

Депутат Тюменской городумы Юрий Коновалов добился ремонта дороги в границах

избирательного округа № 1. Участок ул. Гастелло протяженностью в один километр

заасфальтируют летом 2021 года.

В 2020 году по предложению народного избранника департамент дорожной инфраструктуры и транспорта включил этот участок дорожного полотна в муниципальную программу "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы". Это депутату подтвердил директор департамента Игорь Фролов.

"Дорога на Гастелло помогает разгрузить интенсивное движение по улице Червишевский тракт, поэтому дорожное полотно там должно быть в нормативном состоянии", – отметил Юрий Коновалов.