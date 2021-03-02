В Тюмени по просьбе депутата гордумы заасфальтируют участок улицы Гастелло

16:30 02 марта 2021
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Депутат Тюменской городумы Юрий Коновалов добился ремонта дороги в границах

избирательного округа № 1. Участок ул. Гастелло протяженностью в один километр

заасфальтируют летом 2021 года.

В 2020 году по предложению народного избранника департамент дорожной инфраструктуры и транспорта включил этот участок дорожного полотна в муниципальную программу "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на  2021-2026 годы". Это депутату  подтвердил директор департамента Игорь Фролов.

"Дорога на Гастелло помогает разгрузить интенсивное движение по улице Червишевский тракт, поэтому дорожное полотно там должно быть в нормативном  состоянии", – отметил Юрий Коновалов.

Теги: ремонт дороги , Тюменская городская дума
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