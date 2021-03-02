В Тюмени по просьбе депутата гордумы заасфальтируют участок улицы Гастелло

Депутат Тюменской городумы Юрий Коновалов добился ремонта дороги в границах
избирательного округа № 1. Участок ул. Гастелло протяженностью в один километр
заасфальтируют летом 2021 года.
В 2020 году по предложению народного избранника департамент дорожной инфраструктуры и транспорта включил этот участок дорожного полотна в муниципальную программу "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы". Это депутату подтвердил директор департамента Игорь Фролов.
"Дорога на Гастелло помогает разгрузить интенсивное движение по улице Червишевский тракт, поэтому дорожное полотно там должно быть в нормативном состоянии", – отметил Юрий Коновалов.
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