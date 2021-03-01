Работающие пенсионеры будут на больничном до 28 марта

Постановлением правительства Тюменской области от 26 февраля 2021 года установлены новые периоды самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше: с 1 по 14 марта и с 15 по 28 марта 2021 года.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше аналогичен тому, что действовал ранее. Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине, какие-либо дополнительные сведения или документы не потребуются.

Листок нетрудоспособности будет предоставляться только тем гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.