Работающие пенсионеры будут на больничном до 28 марта

Постановлением правительства Тюменской области от 26 февраля 2021 года установлены новые периоды самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше: с 1 по 14 марта и с 15 по 28 марта 2021 года.
Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше аналогичен тому, что действовал ранее. Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно.
Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине, какие-либо дополнительные сведения или документы не потребуются.
Листок нетрудоспособности будет предоставляться только тем гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.
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