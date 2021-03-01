Электронная подпись: уникальный реквизит для бизнеса и физических лиц

Походы по инстанциям с очередями и длительным ожиданием уходят в прошлое. Бизнес переходит в цифровой формат с электронной подписью (ЭП), а физические лица теперь могут избавиться от волокиты с бумажными документами.

Согласно законодательству РФ, квалифицированная электронная подпись — это эквивалент подписи, проставляемой "от руки", обладающий полной юридической силой. Использование ЭП значительно упрощает процесс заключения и подписания договоров, защищает документы от подделки и несанкционированных изменений.

На первый взгляд кажется, что электронная подпись в основном используется в работе юридических лиц, однако с переходом многих видов деятельности на виртуальную платформу зачастую и у физических лиц возникает необходимость в получении ЭП. Благодаря ей можно не стоять в очередях, чтобы куда-то записаться, и не бояться потерять важную бумажку. Электронные документы не теряются и не портятся, их удобно пересылать и хранить, а с квалифицированной ЭП они имеют полную юридическую силу.

Помимо квалифицированной подписи в России представлены еще два вида электронной подписи. Неквалифицированная — обеспечивает юридическую значимость документа, но только после заключения дополнительных соглашений между подписантами о правилах применения и признания ЭП. Другой вид — простая — не придает подписанному документу юридическую значимость до заключения соответствующих дополнительных соглашений между подписантами. Применение такой подписи не допускается в случаях, связанных с государственной тайной.

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