Якушев и Моор посмотрели, как выращивают огурцы в высокотехнологичных теплицах под Тюменью

На тепличном комбинате "ТюменьАгро" в деревне Нариманова в ноябре 2020 года ввели в эксплуатацию высокотехнологичные теплицы. Полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомились с работой производства и обсудили с инвестором дальнейшие планы по развитию тепличного хозяйства.

Особенность новых теплиц в том, что на площади более 16 га овощеводы планируют собирать в два раза больше урожая. Поддержание микроклимата и ухода за растениями регулируются автоматически. Строгий фитосанитарный контроль и использование природной защиты от вредителей позволили отказаться от использования химических методов защиты и выращивать экологически чистую продукцию.

Такие объемы позволили впервые полностью обеспечить регион овощами закрытого грунта и свежей зеленью собственного производства. Раньше эту потребность решали за счет импорта. По словам гендиректора УК "РОСТ" Дмитрия Лашина, третья очередь занимает почти 17 га, круглый год выращивают не менее 18,5 тыс. тонн огурцов. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест, пишет ИА "Тюменская линия".

1 /3

"Тюмень Агро" - один из самых крупных тепличных комплексов на Урале и имеет разрешение на экспорт своей продукции в страны Евросоюза. В 2020 году комбинат успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG.А.P. и GRASP.

В планах - строительство четвертой очереди на 20 га. Планируемый объем инвестиций - 6 млрд рублей, будет создано еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.

"Новые рабочие места с хорошей зарплатой, обеспечение продовольственной безопасности - важные направления развития региона и УФО в целом. Я рад, что в Тюменской области сложилось такое взаимопонимание между инвесторами и региональными властями, это залог успеха любого проекта",- отметил Владимир Якушев.

В целом региональный АПК реализует более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 годы в этой отрасли - около 48 млрд рублей.