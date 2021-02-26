Тюменские таможенники запретили ввоз семян восточного растения

В Тюменскую таможню от коллег из Татарстанской таможни на рассмотрение поступило административное дело с необычным предметом правонарушения. Должностные лица Казанского почтового таможенного поста обнаружили запрещенные к ввозу семена растений бонсай в посылке из Китая, в результате чего возбудили административное дело по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях России.

Жительница города Ноябрьска решила пополнить свою цветочную коллекцию восточными растениями. Не убедившись в отсутствии ограничительного порядка ввоза таких товаров на таможенную территорию Евразийский экономический союз, она сделала заказ в популярном интернет-магазине.

Оказалось, что семена являются подкарантинной продукцией растительного происхождения высокого фитосанитарного риска и прибыли на таможенную территорию ЕАЭС без фитосанитарного сертификата, что является основанием для запрета их ввоза. По результатам рассмотрения дела сотрудники Тюменской таможни назначили нарушительнице наказание в виде административного штрафа.