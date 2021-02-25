Из-за морозов перед тюменскими сельхозпредприятиями встал вопрос повышения энергоэффективности

Повышение энергоэффективности стало одним из основных направлений развития и модернизации сельхозпредприятий Тюменского района.

По словам заместителя начальника управления АПК Тюменского района Валерия Герасимова, энергопотребление у всех крупных производств этой зимой существенно выросло.

"Повышению энергоэффективности уделяли внимание все наши предприятия, поскольку это непосредственно сказывается на себестоимости продукции, однако холода внесли свои коррективы. Тот же комплекс "ТюменьАгро", который скоро введет в эксплуатацию еще одну теплицу, потребляет газа столько, сколько один небольшой район юга Тюменской области. В таких, не самых простых, условиях местным сельхозпроизводителям помогают достойно выглядеть на продуктовом рынке различные новшества — от модернизации предприятий, до селекционной работы и создания специализированных сайтов для продаж", — рассказал Герасимов.

Эти методы берут на вооружение не только крупные производства, но и те, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

"Перекрывать повышенные траты за энергоресурсы приходится в том числе за счет, как говорится, внутренних резервов, — говорит генеральный директор единственного в УрФО кролиководческого комплекса "Рощинский" Николай Степанов. База для этого у нас есть. Обучили специалистов, создали свою лабораторию, которая позволит наладить селекцию и лучше контролировать численность кроликов. Это, в свою очередь, по нашим расчетам, даст возможность в недалеком будущем увеличить поголовье. Сейчас у нас производится 4 тонны мяса в месяц, будем стремиться довести этот показатель до шести тонн".