В Тюменской области готовятся к чемпионату WorldSkills Russia

В регионе состоится VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2021. Соревнования пройдут с 28 февраля по 5 марта на одиннадцати площадках в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Тюменская команда примет участие в 47 компетенциях, охватывающих различные сферы: строительную, кулинарную, сферу здравоохранения, производства, ремонта, туризма, сервиса и другие.

Помимо традиционных впервые в этом году наши молодые профессионалы выступят в таких компетенциях как "Разработка мобильных приложений", "Лечебная деятельность (фельдшер)", "3D-моделирование для компьютерных игр". Юниоры до 16 лет дебютируют в шести компетенциях, профессионалы старше 50 лет из направления "Навыки мудрых" — в семи. Так, например, и те, и другие впервые посоревнуются в компетенции "Технологии моды".

Имена победителей станут известны на награждении, которое состоится 15 марта в Тюмени и Тобольске. Следующим этапом для лучших регионального чемпионата станут отборочные соревнования для участия в финале IX национального чемпионата 2021 "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), они запланированы на апрель.