В Тюмени в марте пройдет Градостроительный форум

Градостроительный форум пройдет в Тюмени с 16 по 18 марта. Основной темой станут современные тренды строительства и архитектуры, сообщили в ГУС Тюменской области.

Как отметил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, это формирование комфортной и безбарьерной городской среды, комплексное освоение территорий и развитие общественных пространств, изменения в законодательстве, а также передовые технологии.

"Ожидаем участия экспертов федерального уровня и интересных обсуждений. Часть спикеров будет присутствовать на дискуссионных площадках лично, часть подключится в онлайн режиме из Москвы, Екатеринбурга и других городов", - рассказал он.

По словам Михаила Брудкова, строительная отрасль остается одним из главных драйверов развития экономики. В ней уживаются как традиционные технологии, так и инновации.

"Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на тюменскую застройку. Строительные новшества вызывают неизменный интерес, который мы постараемся удовлетворить. Среди разделов выставки, которая пройдёт одновременно с форумом, архитектурные и градостроительные разработки, строительство, ремонт, реконструкция зданий и многое другое", - добавил он.