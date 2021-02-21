В Тюмени в марте пройдет Градостроительный форум

Градостроительный форум пройдет в Тюмени с 16 по 18 марта. Основной темой станут современные тренды строительства и архитектуры, сообщили в ГУС Тюменской области.
Как отметил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, это формирование комфортной и безбарьерной городской среды, комплексное освоение территорий и развитие общественных пространств, изменения в законодательстве, а также передовые технологии.
"Ожидаем участия экспертов федерального уровня и интересных обсуждений. Часть спикеров будет присутствовать на дискуссионных площадках лично, часть подключится в онлайн режиме из Москвы, Екатеринбурга и других городов", - рассказал он.
По словам Михаила Брудкова, строительная отрасль остается одним из главных драйверов развития экономики. В ней уживаются как традиционные технологии, так и инновации.
"Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на тюменскую застройку. Строительные новшества вызывают неизменный интерес, который мы постараемся удовлетворить. Среди разделов выставки, которая пройдёт одновременно с форумом, архитектурные и градостроительные разработки, строительство, ремонт, реконструкция зданий и многое другое", - добавил он.
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