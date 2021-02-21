Бизнесмены из Армении изучат продукцию тюменских производителей

Бизнес-делегация из Армении посетит Тюменскую область 25-26 февраля. Предприниматели планируют изучить продукцию тюменских производителей. В частности, представителей крупной торговой сети заинтересовали местные конфеты, консервы, снэки, а другие компании хотят присмотреться к стройматериалам.

Как сообщили в региональном Центре поддержки экспорта, руководители крупней торговой сети "Ереван Сити" проявили интерес к покупке тюменских консервов и бакалеи. Сеть супермаркетов "Цирани" будет проводить переговоры с тюменскими производителями снэков, и круп. Компания "Аномис" ждет на встрече производителей продуктов питания, в частности, здорового питания.

Кроме того, на встречу приглашают производителей строительных и облицовочных материалов. Армянские компании интересуют стройматериалы из древесины, фасадные и кровельные системы, быстровозводимые металлические конструкции, пишет ИА "Тюменская линия".