Школы, детсады и другие соцобъекты по тюменским проектам построят в нескольких регионах России

В реестр экономически эффективной проектной документации России включен 31 объект Тюменской области. Это значит, такие же детсады, школы, дома культуры, спортивные учреждения и здания под размещение МФЦ, которые уже построены и продолжают строиться в нашем регионе, могут появиться в других регионах страны, сообщили в Главном управлении строительства. Минстрой России, оценив тюменские проекты как отвечающие всем критериям экономической эффективности, рекомендовал их для тиражирования по всей стране.

Например, тюменский проект школы на 1 200 учебных мест. Первая такая школа появилась в "Ямальском-2" в 2018 году, затем по нацпроекту "Образование" такие же школы построены в 2019 году в Тобольске и Тюмени на улице Бориса Житкова, в 2020 году – в 4-м Заречном микрорайоне. Этот проект является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, при этом вносить изменения в два других учебных блока (для младших и старших классов) путем уменьшения длины, направления, этажности.

Сейчас продолжается строительство по нацпроекту "Образование" трех таких школ в Тюмени: в районе улицы Николая Зелинского, в ЖК "Звездный городок" и в районе сквера "Комсомольский". А еще такая школа в этом году откроется в Североморске Мурманской области, с чьей администрацией правительством Тюменской области был заключен контракт о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование проектной документации.

Всего правительство Тюменской области заключило 8 договоров на использование проектной документации: это проект детсада на улице Мебельщиков мкр "Тура" (открыт в Тюмени в 2019 году) с администрацией Тольятти; проект школы на 360 учебных мест в Казарово (открыта в 2020 году) с администрацией Талицы Свердловской области; проект крытого бассейна в Тобольске с администрацией Североморска и Кемеровского района Кемеровской области, проект спортивного комплекса в Ярково (построен в 2020 году) с администрацией города Кандалакши Мурманской области. Еще один такой спортивный комплекс появится в Коми. В Прилузском административном районе уже завершены проектные работы по привязке объекта к земельному участку в селе Объячево.

Использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, а также дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.

Еще одно из преимуществ использования проектной документации повторного применения - это быстрое строительство объектов. Школа в 4-м Заречном микрорайоне Тюмени построена на год раньше срока. И это не сказалось на качестве возводимого здания.