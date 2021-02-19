В Тюмени определились со списком дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году в рамках нацпроекта

В 2021 году согласно национальному проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе 123 объектов общей протяжённостью 149,14 км. В перечень вошли дороги регионального и местного значения, расположенные в городе Тюмени, Тюменском районе и на территории некоторых муниципальных районов.

Самый масштабный ремонт - около 54 км - пройдет в Тюменском районе. В перечне объектов 100 улиц более чем в 40 деревнях, поселках и селах.

В Тюмени по нацпроекту в ремнтные работуы с наступлением сезона запланирован на улицах Щербакова, Николая Чаплина, Амурской, Республики, подъезде к СТ "Яровское", на Московском, Тобольском и Старом Тобольском трактах.

Ремонт будет продолжен на региональных дорогах Тюмень — Криводанова, Богандинский — Червишево — Чаплык, подъезде к Муллашам и обходе Тюмени, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.