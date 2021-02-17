"Слада" в июне откроет новую производственную линию в Ишиме

Запуск кондитерской фабрики на площадках бывшего машиностроительного завода ожидается в июне 2021 года. Об этом написал глава Ишима Федор Шишкин в Instagram. Мощность современной производственной линии позволит выпускать более 500 тонн продукции в месяц.

Практически готов склад готовой продукции, обустроен железнодорожный тупик, смонтирована эстакада. Пока идет подготовка оборудования к запуску, технологи "Слады" разрабатывают новые рецепты конфет. Сюрпризом для сладкоежек станут глазированные шоколадные конфеты на базе нуги.

Проект "Слады" по расширению сладкого производства – самый масштабный в муниципальном портфеле инвестиций. Реализуется он с 2017 года. В выкуп площадей бывшего машиностроительного завода, ремонт и новое оборудование вложено более 290 млн рублей. Всего на производствах кондитерских изделий в Ишиме будет задействовано около 700 человек, отмечают в администрации города.