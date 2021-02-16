Андрей Лазарев: все тюменцы должны вкладывать частичку души в развитие города

О том, как эстетика окружающего пространства влияет на формирование личности, и какую роль в этом играют депутаты Тюменской городской думы, рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Андрей Лазарев.

– Андрей Николаевич, в конце 2020 года вы заняли пост заместителя председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию. Чувствуете повышенную ответственность за принимаемые депутатами решения?

– Конечно, чувствую. Стараюсь разъяснять коллегам важность того или иного документа, суть обсуждаемых вопросов, чтобы народные избранники имели четкое представление о каждой конкретной ситуации и предлагали свои варианты решения общегородских проблем. Кроме того, как руководитель крупного предприятия я несу ответственность за объекты, которые мы создаем и тем самым формируем облик города. Наконец, я депутат, и у меня есть обязательства перед жителями, которые за меня голосовали.

– В собственность муниципалитета ежегодно переходят десятки участков: это земли под домами, отданными под снос, а также территории для строительства дорог местного пользования. С дорогами все понятно, а вот судьбу земельных участков, освободившихся из-под жилых строений, хотелось бы уточнить. Какие планы могут быть у муниципалитета на эти территории? Имеют ли возможность горожане при помощи депутатов определять, какие объекты появятся на освободившихся площадях?

– Если участок находится в коллективно-долевой собственности, то решение о том, как благоустроить двор или прилегающую к дому территорию, принимается на собрании жильцов. Что касается земельных участков под аварийными домами, где квартиры преимущественно неприватизированные, то они принадлежат муниципалитету. Зачастую площадь, на которой располагался аварийный дом, небольшая, и не всегда есть возможность оборудовать там даже детскую площадку, тем более построить новый жилой дом. Есть и другие ограничительные факторы: в моем избирательном округе, например, это близость водоема.

Участки под аварийными домами идеально подходят для парковок, зеленых уголков или других небольших объектов. Каких именно – горожане определяют в ходе общественных обсуждений. С учетом большинства голосов принимается решение, направленное на улучшение качества жизни тюменцев. Как видите, однозначно предугадать судьбу земельного участка сложно.

– Какие земли преобладают в Тюмени и каких участков не хватает?

– В городе свыше пяти тысяч земельных участков различного назначения, и более трети из них занимают проезды и дороги. Около 22 процентов земель отведено под подсобные хозяйства. На 16 процентах земельных участков расположены нежилые объекты: учреждения социальной сферы, религиозные организации, объекты спорта, просвещения и так далее. Жилищные объекты, как ни удивительно, занимают всего 12 процентов всех земельных участков в городе, объекты инженерно-технического обеспечения – 8 процентов. Подчеркну, что парками и скверами занято всего три процента территории и около 0,5 процента – городскими лесами. Вывод, каких территорий не хватает, очевиден: процент озелененных территорий очень мал. Некоторые зоны общественного пространства, например, площадь 400-летия Тюмени – в большей степени предназначены для досуга и развлечений, поэтому озеленение там не предусмотрено. Свободных земель в городе немного, и можно осваивать разве что пространства вблизи частного сектора.

– Но если частный сектор отдан под комплексную застройку, решение о благоустройстве принимает инвестор.

– Да, и ему бывает сложно соблюсти все требования к количеству высаженных деревьев и оборудованию парковочных мест. Проблемы с зелеными территориями есть, и их надо решать, потому что город растет огромными темпами: 300 тысяч населения за 20 лет – серьезный показатель.

– Если любителям природы нужны зеленые уголки, то автомобилисты всегда с нетерпением ждут новых дорог и развязок. Порядка 9 млрд рублей в 2021 году направят на развитие дорожно-транспортной сети, однако известно, что объемы работ пришлось скорректировать. У вас нет опасений, что это может повлиять на наш статус лидера в отрасли дорожного строительства?

– Вопрос действительно непростой. Вокруг строительства дорог ведется много споров. Кто-то считает, что город попросту закатывают в асфальт, но безопасные и качественные дороги – одна из составляющих комфортного проживания граждан. Город активно застраивается, растет численность населения, а вместе с ним и количество автомобилей, и дорожная отрасль за жилищным строительством не поспевает. Только представьте: за последние пять лет количество автомобилей увеличилось на примерно на 25 тысяч единиц! Конечно, вследствие непростой экономической ситуации, связанной с пандемией, бюджет пришлось корректировать, но все же надеюсь, мы найдем средства на решение проблем с дорожным строительством, иначе город превратится в одну сплошную пробку.

На протяжении трех лет тюменские дороги признавались лучшими в стране. Поддерживать статус лидера непросто, но темпов снижать нельзя. Если мы станем экономить на содержании дорог, они быстро придут в негодность. А ведь сеть дорог нужно не только поддерживать в нормативном состоянии, но и развивать. Это удается делать за счет средств областного бюджета. Депутаты городской думы всегда приветствуют вливания из региональной казны, хотя и не могут влиять на освоение этих ассигнований. Важно найти деньги, чтобы развивать дорожное строительство, особенно в густонаселенных районах, а также обеспечивать микрорайоны новой застройки объектами соцкультбыта – это также косвенно поможет разгрузить транспортные артерии, поскольку людям не придется возить детей в сады, школы и кружки в отдаленные от места жительства части города.

– Вы уже затронули тему парковок. В сентябре 2020 года депутаты решили скорректировать расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами размещения транспортных средств объектов обслуживания, расположенных в многоэтажных жилых домах. Предлагается рассчитывать потребность в парковках, исходя из количества квадратных метров жилой площади на одного человека. Чем продиктовано такое решение? Важно дать понять горожанам, что это не ухудшит ситуацию с парковками в областном центре.

– Мы привели показатели в соответствии с нормативами, действующими в стране. Длительные наблюдения за транспортным потоком и посещаемостью торговых точек показали, что в городе много свободных парковочных мест возле торговых центров. И не только там: многие застройщики, обремененные обязательством обеспечить жильцов новых многоэтажек машинно-местами, оборудовали подземные паркинги, но люди, купив машину в кредит, не хотят платить за ее хранение. Они ищут бесплатные парковочные места на улице, оставляя там автомобиль на длительный срок, а паркинги тем временем пустуют. Правила градостроительства разрабатывались с учетом всех типов парковочных мест, и в совокупности их реально достаточно.

– В Тюмени несколько лет назад оборудовали выделенные полосы для движения общественного транспорта, и это тоже было сделано для разгрузки дорог…

– Я считаю, это очень верное решение, направленное на управление автомобилизацией. Вы замечали, что зачастую в машине едет только один водитель? Не двое, не трое, а один. Отсюда и пробки. Понятно, купив машину, мало кто хочет обратно пересаживаться на общественный транспорт, поэтому вводятся платные парковки и другие меры, подталкивающие людей к пониманию, что, приобретая автомобиль, нужно быть готовым к дополнительным расходам. У депутатов много предложений, касающихся улучшения работы общественного транспорта: создание пересадочных хабов, наличие единого проездного билета и другие меры. Тогда и необходимость в огромном количестве парковочных мест отпадет, эти пространства можно будет использовать для других целей.

– В собственности муниципалитета 18 земельных участков с водными объектами, но только на двух водоемах можно купаться: прудах Студенческом и Лесном. Оба объекта сданы в аренду на длительный срок, и водопользователи отчисляют деньги в городской бюджет. Может, эту практику стоит распространить и на другие водные объекты, находящиеся в черте города? Благоустраивать водоем за счет инвестора и делать там зону отдыха с возможностью принимать водные процедуры?

– Один из водных объектов расположен в моем округе. Инвестор благоустроит территорию, прилегающую к озеру Цыганскому, но речь об очистке водоема и доведении до норм СанПиНа пока не идет. Подчеркиваю – пока. Там планируется высадить растения, которые со временем, возможно, очистят водоем, и тогда решение о пригодности для купания может быть пересмотрено.

Очистка воды требует больших затрат, а инвесторы в первую очередь действуют, исходя из потенциальной прибыли. Так ли много в Тюмени людей, готовых купаться в центре города? Покормить уток или закинуть удочку – это одно, а плавать… Думаю, большинство все же предпочитает загородный пляжных отдых. Есть пригодные для купания водные объекты, расположенные недалеко от Тюмени, и они пользуются популярностью у горожан. Там есть необходимая инфраструктура для обеспечения комфортного отдыха. Может, именно отсутствием экономической целесообразности отчасти объясняется отсутствие заявок от инвесторов, готовых благоустроить водоем именно для купания. На мой взгляд, этого и не нужно делать: это приблизительно так же, как разрешить всем желающим купаться в фонтанах.

– Развитая инфраструктура, безусловно, имеет первостепенное значение, но согласитесь, жить в красивом городе приятнее вдвойне. Члены постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию могут вносить свои предложения по формированию архитектурно-художественного облика Тюмени? Депутаты пользуются возможностью сделать областную столицу более привлекательной?

– К сожалению, у народных избранников нет полномочий согласовывать архитектурные решения. Члены комиссии могут лишь корректировать назначение земельных участков и таким образом предотвратить, например, появления многоэтажки в историческом центре города. Впрочем, в функции комиссии входит вопрос восстановления памятников зодчества, а это уже смело можно отнести к архитектурно-художественному облику областной столицы.

– В Тюмени 39 объектов культурного наследия местного значения. Некоторые деревянные дома, построенные в конце 19 – начале 20 века, в очень плачевном состоянии и требуют реставрации. В бюджете города на 2021 год на ремонтно-реставрационные работы заложено около 31 млн рублей. Достаточно ли, на ваш взгляд, этих средств, чтобы содержать исторические здания в надлежащем состоянии? И так ли важно тратить бюджетные деньги на восстановление домов, которым больше ста лет?

– Объекты культурного наследия, несомненно, нужно реставрировать, и делать это надо преимущественно за счет инвесторов. Вы спрашиваете: достаточно ли 31 миллиона рублей? Разумеется, нет, ведь на восстановление одного здания может уйти порядка 50 миллионов. И сотрудничество с инвесторами в этом плане для города очень выгодно: муниципалитет передает предпринимателям памятник архитектуры - горожане получают новый объект. Что мы реально можем сделать, так это снять ограничения по возможности использования отреставрированного здания. Если мы объявим, что там может располагаться только библиотека, боюсь, инвестора мы не найдем, ведь предпринимателям важна экономическая выгода, а значит, объект должен быть востребованным у населения. Бюджетные же деньги надо тратить только на те объекты, которые не могут быть сданы в аренду, например, храмы.

– Как думаете, можно ли расценивать формирование эстетики пространственного окружения как одно из средств воспитания личности?

– Конечно. Есть такое выражение "Бытие определяет сознание". Можно для надежности делать бетонные скамейки, устанавливать чугунные заборы, но стоит ли? Помню, когда мы строили Дворец бракосочетания, то решили установить на первом этаже белую мебель. Поначалу я переживал, что это быстро придет в негодность, а потом подумал: когда же вообще можно использовать белую мебель, если не в день свадьбы? У людей праздник, и они хотят красоты. Человек, видя вокруг красоту, хочет ее сохранить как можно дольше, начинает следить за тем, чтобы окружающие тоже бережнее относились к предметам, и тем самым косвенно влияет на воспитание сограждан. И не нужно надзирателей, сами жители должны заботиться о красоте окружающего пространства. Чем больше изюминок будет в Тюмени, тем быстрее мы сформируем свое собственное культурное наследие, которое передадим детям. Оно же привлечет в областной центр жителей других регионов. Мы больше не столица деревень – этот статус в прошлом, не надо к нему возвращаться.

– Уже в древности люди стремились создавать вокруг себя гармоничное пространство. На Руси к вопросу градостроительного проектирования подходили очень серьезно. Приверженцы фэншуя в Китае, обустраивая жилое окружение, учитывали множество факторов. Депутаты Думы утверждают Генеральный план города, участвуют в разработке Правил землепользования и застройки, Правил благоустройства. Мы на правильном пути? Как скоро нам удастся организовать идеальное для проживания пространство?

– Уверен, нет пределов совершенству. Да, есть документы, регламентирующие жизнь областного центра, и они очень важны. Но депутаты не могут все решить в одиночку. Все жители города должны вкладывать частичку своей души: проектировщик, у которого есть понимание красоты, застройщик, который не только стремится извлечь экономическую выгоду, но и ратует за единообразие в архитектурном стиле, житель, который эту красоту оценит. Только тогда город будет правильно формироваться.