У СберБанк Онлайн более 65 млн пользователей

СберБанк Онлайн празднует 10-летие. Это самое популярное банковское приложение в России: ежемесячно им пользуются более 65 млн человек. Из всех приложений по ежемесячной посещаемости СберБанк Онлайн в России обгоняют только соцмедиа WhatsApp и Instagram. об этом в онлайн-конференции рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Все эти годы СберБанк Онлайн простояно развивается, часто опережая и задавая тренды на отечественном рынке. Если в 2011 году в приложении СберБанк Онлайн для iPad клиенты могли в один клик увидеть все свои балансы и совершить простейшие операции самостоятельно, то сейчас им доступны около 70 % всех продуктов банка. Кроме стандартных банковских услуг, в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов, а уже в этом году количество ежедневных задач, которые можно решить в приложении голосом, увеличится. В приложении есть свой мессенджер — "Диалоги". В нём можно организовывать групповые сборы и отправлять вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки. В ближайшие несколько месяцев в СберБанк Онлайн появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком ещё удобнее. Над этим сегодня работает около 200 agile-команд по всей России.

Аудитория приложения тоже взрослеет. Если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% аудитории, то сегодня — уже 25%. Самыми активными клиентами приложения неизменно остаются люди в возрасте 20–39 лет — 46% клиентов. А самыми распространёнными операциями — перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Тем временем в приложении уже доступно 70%

"Десять лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка — активные пользователи СберБанк Онлайн. Делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время — это большая и одновременно приятная ответственность! Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался СберБанк Онлайн, — за беспрестанную работу и любовь к своему делу", — отметил Кирилл Царёв.