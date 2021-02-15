В тюменских офисах Сбера можно отправить и получить посылку

Пресс-центр Уральского банка Сбербанка России

Теперь в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка отправить и получить посылку можно с помощью сервиса СберЛогистика. Выдачей посылок занимаются 28 филиалов: 19 в Тюмени, 3 в Тобольске, по одному в Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Абатском, Винзили и Ярково. Отправляют посылки адресатам 8 филиалов, находящихся в областной столице.

Для клиентов существует два способа доставки: "СберПосылка" или "СберКурьер". В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за 1-3 дня по цене от 230 рублей. Во втором – посылка доставляется курьером по цене от 290 рублей внутри города и от 440 рублей между городами. Сроки доставки и стоимость зависит от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией Сбербанк Онлайн, а также на сайте компании СберЛогистика.

Кроме того, в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже установлены 43 постамата для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания. В ближайшее время они также начнут работать и на прием посылок. Верификация пользователей, которые будут закладывать отправления, будет проходить с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Полный список пунктов приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Помимо финансовых услуг в офисах банка клиенты могут воспользоваться различными сервисами компаний экосистемы Сбера. Например, оформить страховку, подключить услуги мобильного оператора СберМобайл или подписки онлайн-кинотеатра Okko, отправить посылку и многое другое. Сервис СберЛогистики в филиалах банка по достоинству оценили наши клиенты, а именно скорость и качество отправлений, географию сети и демократичные цены.

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика: