Точкой продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК готова стать Тюменская область

Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое прошло в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Традиционные запасы нефтяных и газовых месторождений находятся в стадии исчерпания, а добыча трудноизвлекаемых запасов требует освоения новых технологий, отметил Александр Моор. Все это сопровождается нестабильностью цен на нефть, сокращением объемов добычи, срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии. Консолидация внутренних ресурсов предприятий страны, в том числе с вовлечением научного и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса, может помочь ТЭК преодолеть эти вызовы, уверен Моор.

Президент России Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом страны стратегическую задачу по наращиванию доли гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году, напомнил глава региона. Но работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области они есть, подчеркнул Александр Моор.

Предприятия региона активно сотрудничают со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, а правительство региона содействует дальнейшему развитию и повышению эффективности взаимодействия. В результате нефтяники и газовики за последние четыре года увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий региона почти в шесть раз. По итогам 2019 года этот показатель составил около 157 млрд рублей.

Тюменская область стала точкой сбора и дальнейшего продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК, отметил Александр Моор. В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформированы 28 проектов, семь из них переданы на совместную экспертизу в компанию "Газпромнефть". Четыре проекта успешно прошли экспертизу и запущены в проработку.

"В Тюменском нефтепромышленном кластере мы выстраиваем работающую систему, которая позволяет предприятиям и стартапам доводить свои разработки до испытаний и серийного производства. Мы знаем, что волнует нефтяников, отдаем эти знания бизнесу, который при государственной поддержке разрабатывает нужные технологии", – сказал губернатор Тюменской области.

Крупной площадкой федерального уровня для конструктивного диалога между нефтегазовыми компаниями и промышленными предприятиями стал традиционный Тюменский нефтегазовый форум. Александр Моор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера.

"Доля оборудования для топливно-энергетического комплекса в структуре гражданской продукции ОПК пока невысокая, составляет в среднем в последние годы около 10 процентов. Начиная с 90-х годов превалировала импортная техника, что существенно сдерживало производство отечественных аналогов. Новое время диктует новые вызовы. Вопросы импортозамещения в ТЭК, обеспечения технологической независимости выходят на первый план", – подчеркнул Андрей Ельчанинов.

Используя накопленный в регионе опыт, Александр Моор предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслями.

По окончании совещания губернатор Тюменской области провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы регионов рассмотрели возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты, сообщает пресс-служба губернатора.

Глеб Никитин отметил успехи Тюменской области в привлечении инвестиций в регион и подчеркнул, что Нижегородская область использует ряд практик, которые применялись в Тюменской области. Александр Моор поддержал инициативу о сотрудничестве регионов: "Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК".

В рамках рабочей поездки делегация Тюменской области во главе с губернатором посетила и Нижегородский завод 70-летия Победы концерна "ВКО Алмаз-Антей". Это одно из ведущих оборонных предприятий России, где производят зенитные ракетные комплексы и системы, а также радиолокационные средства различного назначения. В рамках диверсификации оборонного производства завод стал площадкой для серийного выпуска оборудования для подводной добычи углеводородов.