Птицефабрика "Тюменский бройлер" отмечает юбилей

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменской области птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" отмечает 45-летний юбилей. За время работы производительность предприятия выросла практически в 40 раз.

Птицефабрика была основана 11 февраля 1976 года. Строительство предприятия было обусловлено необходимостью обеспечивать продукцией развивающийся нефтегазовый регион.

"Возводилась птицефабрика тяжело. Отсыпали неугодья и болота, привлекали много техники. Со временем, благодаря строительству предприятия в маленьком селе Каскара появились объекты социального значения: Дом быта, Дом культуры. Птицефабрика была в полном смысле градообразующим или вернее селообразующим производством. Тем не менее, поначалу местные жители не хотели идти туда работать, было многое непонятно, никто не знал специфики. Тогда стали строить жилье для специалистов и рабочих, люди пошли", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Удалось обеспечить значительный приток рабочих рук, многих отправляли на учебу, чтобы получить квалифицированные кадры.

В первый год работы на птицефабрике было выпущено 871 тонн продукции. Для сравнения, в 2020 году производительность составила уже 37,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

"За 45 летнюю историю происходило много интересного. Например, первая колбаса из курицы в России была сделана на "Тюменском бройлере". Наши специалисты стояли у истоков и других видов продукции, которые выходили под федеральными брендами. Нам есть, чем гордиться из прошлого, но и впереди ждет успех", - добавила Оксана Величко.