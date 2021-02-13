Тюменская область и Казахстан наращивают товарооборот

Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан в 2020 году вырос на 5 млн долл. США и приблизился к 70 млн долл. При этом доля экспорта осталась на уровне 2019 года - более 50 млн долл. США.

По данным таможенной статистики, постоянно действующие экспозиции в городах Нур-Султан и Алматы способствовали продвижению тюменских товаров на рынок Казахстана, предприятия презентовали свою продукцию в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Работа ведется по двум векторам: первый - по заявкам от Центра поддержки экспорта на содействие в поиске партнера для конкретной компании. Так, нам удалось найти партнёра для производителя деревянных изделий. Второй – работа с запросами казахстанских компаний. К примеру, предпринимателю из Казахстана помогли построить бизнес на основе исключительно тюменских товаров", - сообщила руководитель экспозиций тюменских товаров в Республике Казахстан Гани Жиренов.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за время работы экспозиций подписано 34 контракта на сумму более 110 млн. рублей. Тюменские предприятия наладили сотрудничество в агропромышленном комплексе и строительстве, организовали поставки непродовольственных товаров, таких как косметика.

"Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и машиностроении", - добавил руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.