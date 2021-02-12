Банк РФ проводит опрос о кибербезопасности банковских услуг

На фоне пандемии все больше товаров и услуг граждане приобретают дистанционно. Количество операций, совершенных жителями Тюменской области, Югры и Ямала с использованием интернета, увеличилось за год в три раза, а объем – более чем в шесть раз. Не дремлют и кибермошенники - их активность резко возросла.

Жителям тюменского региона предлагают оценить надежность банков в вопросах кибербезопасности. Анонимный опрос с 1 по 18 февраля в масштабах страны проводит Центробанк. Информация поможет регулятору повысить защищенность банковских операций. Анкету можно заполнить за пять минут. Каждый ответ – это вклад в безопасность наших финансов.

Опрос для физических лиц можно пройти по этой ссылке, опрос для юридических лиц здесь.