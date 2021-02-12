Банк РФ проводит опрос о кибербезопасности банковских услуг

13:25 11 февраля 2021
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На фоне пандемии все больше товаров и услуг граждане приобретают дистанционно. Количество операций, совершенных жителями Тюменской области, Югры и Ямала с использованием интернета, увеличилось за год в три раза, а объем – более чем в шесть раз. Не дремлют и кибермошенники - их активность резко возросла.

Жителям тюменского региона предлагают оценить надежность банков в вопросах кибербезопасности. Анонимный опрос с 1 по 18 февраля в масштабах страны проводит Центробанк. Информация поможет регулятору повысить защищенность банковских операций. Анкету можно заполнить за пять минут. Каждый ответ – это вклад в безопасность наших финансов. 

Опрос для физических лиц можно пройти по этой ссылке, опрос для юридических лиц здесь.

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