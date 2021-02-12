Андрей Пантелеев рассказал, к чему "Система" проявляет интерес в Тюменской области

Представители крупной финансовой корпорации "Система", приехавшие Тюмень в составе объединённой делегации, нашли привлекательные направления для инвестиций в регион. Об этом сообщил в своем "Инстаграм" заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В ходе визита представители корпорации смогли лично встретились и обсудили перспективы сотрудничества с главой региона Александром Моором и побывали на объекты, представляющие для них инвестиционный интерес. Прежде всего их интересовали агропромышленный комплекс, лесопереработка, туризм, медицина и строительство жилья", - рассказал замгубернатора.

Поступательное развитие региона во многом зависит от привлечения дополнительных инвестиций на территорию. Только объединив усилия государственных структур, предприятий, предпринимателей и жителей региона мы сможем достичь результатов. Новая инвестпрограмма региона, разработанная совместно с McKinsey & Company, вызывает интерес у российских и зарубежных инвесторов, отметил Пантелеев.

Корпорация "Система" начала инвестиционную деятельность более 25 лет назад. Она входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000. Инвестиции корпорации за 2019 год составили 145,7 млрд рублей.