Тобольский аэропорт строится с учетом передовых технологических трендов

Фото - Корпоративные коммуникации Тобольских предприятий СИБУРа

В Тобольске продолжается строительство аэропорта. Завершено погружение более 600 свай в основание здания будущего аэровокзала, выполнено устройство его фундамента, а также теплого контура гаража для специальной аэропортовой техники. В январе 2021 года проведен монтаж основных металлоконструкций аэровокзального комплекса. В ближайшее время планируется начать возведение фасада здания аэровокзала.

Параллельно с данными работами на стройплощадке выполняется укладка сетей наружных и подземных коммуникаций. Общая протяженность водосточной сети аэродрома превысит 17 тыс. метров, ее основу составят трубы различного диаметра из полиэтилена – продукции, производимой "ЗапСибНефтехимом".

Строительство аэропорта в Тобольске – важный инфраструктурный проект, который реализуется СИБУРом совместно с правительством Тюменской области. Он позволит вывести Тобольск на новый этап развития, повысить качество жизни горожан. Добираться до крупных городов станет проще и быстрее. Кроме этого, развитие авиасообщения благоприятно отразится на транспортной системе региона, в частности, позволит разгрузить федеральную трассу Тюмень – Ханты-Мансийск. Новый аэропорт также будет способствовать дальнейшему развитию туристическо-инвестиционного потенциала региона и города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", малого и среднего предпринимательства, отмечают в "СИБУРе".

Руководитель проекта строительства аэропорта Алексей Мушкин:

Строительство аэропорта осуществляется в два этапа. На первом построены и сданы в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки, завершено обустройство водосточной сети аэродрома. Второй этап - возведение комплекса аэровокзала общей площадью более 5 тыс. кв. м., гаража специальной аэропортовой техники и других объектов наземной инфраструктуры. Этот этап мы планируем завершить в 2021 году, на текущий момент готовность второго этапа составляет 40%.

Руководитель проектного офиса СИБУРа по операционному запуску и управлению аэропортом Тобольска Василий Борискин:

Терминал аэропорта будет представлять собой современное, комфортное здание, рассчитанное на пассажиропоток до 380 человек в час. Это новое проектное решение, отражающее динамику современного мира и обеспечивающее пассажирам комфорт и безопасность пребывания. Например, концепция строящегося терминала предполагает возможность гибкой организации пространства зон ожидания прилета, регистрации и получения багажа, а современные цифровые технологии позволят осуществлять самостоятельную регистрацию на рейс.

Что касается развития будущей системы авиасообщения в Тобольске, то маршрутная сеть будет определяться востребованностью направлений со стороны жителей региона. Перед профессиональным оператором аэропортовой деятельности СИБУР ставит задачу обеспечить перелеты в крупные города России, где созданы пересадочные хабы, а также на юг страны в летний период времени.

Завершение строительства аэропорта в Тобольске наряду с реализацией других важных промышленных и социально-экономических проектов включено губернатором Тюменской области Александром Моором в перечень ключевых региональных задач на 2021 год. "Строительство аэропорта в Тобольске – один из ярких примеров поддержки крупной компанией региона присутствия. Это важный объект как для Тобольска, так и для всей Тюменской области, который будет стимулировать дополнительный поток туристов в регион, а городу поможет еще больше укрепиться в статусе культурно-туристической столицы Сибири. Это благоприятно отразится и на развитии Тобольска в целом – даст импульс малому и среднему предпринимательству, будет способствовать созданию новых рабочих мест, преображению городской среды. Кроме этого, появление аэропорта и авиасообщения из Тобольска в другие культурно-промышленные центры России повысит транспортную доступность города и качество жизни тоболяков", – отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор.