В Тюменскую область может зайти новый крупный инвестор

Губернатор Тюменской области Александр Моор, его профильные замы провели ознакомительную встречу с представителями АФК "Система".

Как сообщается на сайте корпорации, АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики. Диверсифицированный портфель активов Корпорации состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные отрасли и осуществляющих свою деятельность практически на всей территории страны и за рубежом. АФК развивает 21 направление бизнеса: коммуникации (более 50 % МТС), строительство жилых и нежилых объектов, (ГК "Эталон"), медицина ("Медси"), биотехнологии, фармацевтика, лесопереработка, туристический и гостиничный бизнес, ритейл и так далее.

По мнению губернатора, привлекательными для компании могут быть проекты в сфере АПК, лесопереработки, туризма, строительства медицинских объектов и жилья, в том числе по комплексному освоению городских территорий и формированию комфортной городской среды. "Наша задача — максимально показать, рассказать, послушать и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у гостей, обратился к своим замам глава региона. - Цели встречи ясны: для региона — привлечение инвестиций, для компании — развитие бизнеса".

Исполнительный вице-президент АФК "Система" Сергей Семкин отметил, что корпорация позитивно оценивает возможности сотрудничества с Тюменской областью и считает субъект перспективным: "Цель нашего визита – познакомиться с территорией, обменяться контактами и напитаться информацией, понять, что мы можем предложить и в каких проектах участвовать. Их реализация возможна только при наличии взаимного интереса".

После официального знакомства с регионом представители делегации работали по профильным направлениям, выезжали на площадки, посетили "Медгород", промышленный технопарк ДСК-500 и туристические объекты, сообщается на портале правительства.