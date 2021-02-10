В регионе возбуждено 40 уголовных дел о невыплате зарплаты

В 2020 году в Тюменской области было возбуждено 40 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). По итогам расследования прокурорами направлено в суд 14 уголовных дел с обвинительными заключениями.

"Производство предварительного следствия по 16 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по заработной плате. В ходе досудебного производства было выплачено 20 млн рублей долгов по оплате труда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В целом по региону в прошлом году в результате прокурорского вмешательства была погашена задолженность по зарплате в сумме 241 млн рублей.