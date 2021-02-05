Тюменским ресторанам разрешили работать в ночные часы

13:20 05 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на своих страницах в соцсетях о частичном снятии ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

"На заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса решили с 5 февраля снять часть ограничений, введенных в регионе из-за пандемии COVID-19. Медорганизации начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23 часов. Текст постановления скоро будет опубликован", - сообщил глава региона.

Теги: Александр Моор , кафе , коронавирус , правительство Тюменской области , рестораны
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021