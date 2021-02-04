ТДСК стала лидером Тюменской области по вводу жилья в 2020 году

Тюменские строители перевыполнили план по вводу жилья в 2020 году. По состоянию на 1 января 2021 года в Тюменской области построено 1 млн 581 тыс. кв. метров жилья, что превышает целевой показатель национального проекта "Жилье и городская среда".

Среди застройщиков лидером по вводу квадратных метров в 2020 году стала Тюменская домостроительная компания - 161 850 кв.м. жилья. В тройке передовиков также ГК "ЭНКО" (96 748 кв. м) и ГК "Страна Девелопмент" (89 899 кв.м).

Топ-10 выглядит так:

1 - ОАО "Тюменская домостроительная компания" 161 850 кв.м.

2 - ГК "ЭНКО" 96 748 кв.м.

3 - ГК "Страна Девелопмент" 89 899 кв.м.

4- ООО СЗ "Брусника" 82 755 кв.м.

5 - ГК "Меридиан" 53 258 кв.м.

6 - Холдинг "Партнер" 37 801 кв.м.

7 - ООО "С.Б.К." 33 344 кв.м.

8 - ОА "АКВА" 31 515 кв.м.

9 - ООО СЗ "Звезда" 28 545 кв.м.

10 - ООО "ПИК-Тура" 25 925 кв.м.

В настоящее время в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" строительство в регионе осуществляют 79 застройщиков. В стадии строительства находится 247 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,381 млн. кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.