В 2020 году среди регионов УрФО активнее брали ипотеку в Тюменской области

За 2020 год в Уральском федеральном округе было выдано более 190 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 425 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году — на 35% по количеству и на 48% по объему.

Активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области, включая ХМАО — Югру и ЯНАО. В прошедшем году здесь было оформлено 72 тыс. ИЖК на сумму 189,2 млрд рублей. При этом самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области (38% по количеству и 52% по объему).

Средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО в течение года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и на конец декабря составила 7,5% (в декабре 2019 года — 9,1%).

Ипотечный кредитный портфель в УрФО вырос за 2020 год на 17% и достиг 971 млрд рублей. Его наибольший прирост зафиксирован в Свердловской области — 21%. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке в округе осталась стабильно низкой — около 0,7%.

"В 2020 году показатели ипотечного кредитования в УрФО определяли те же факторы, что и в целом по стране: льготные программы и мягкая денежно-кредитная политика Банка России. Льготная ипотека под 6,5% в УрФО по итогу года составила пятую часть от объема выдачи, оказав существенную поддержку спросу на жилье в условиях пандемии", — отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.