В 2020 году тюменцы взяли ипотечных кредитов на 58 млрд рублей - в два раза больше, чем годом ранее

В 2020 году жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено более 72 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 189 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем выданных кредитов вырос на 50%. Наибольший прирост этого показателя среди регионов "тюменской матрешки" отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 54%. В Тюменской области объем выдачи увеличился на 50%, на Ямале – на 34%, сообщает пресс-служба Банка России.

За 2020 год жители Югры взяли более 34 тыс. кредитов на сумму 95 млрд рублей, тюменцы – 26 тысяч на сумму 58 млрд рублей, ямальцы – 12 тысяч на 36 млрд рублей соответственно. Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам региона, увеличилась за год на 14% и составила 468 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее 1%.

Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, средневзвешенная ставка по ИЖК за год снизилась на 1,5 процентных пункта и в декабре составила в ХМАО–Югре 7,7%, в ЯНАО – 7,5%, в Тюменской области – 7,4%.

Средний размер ипотечного кредита на Ямале составляет 3 млн рублей, в Югре – 2,7 млн рублей, в Тюменской области – 2,3 млн рублей. Средний срок – 18 лет и 10 месяцев.